Tesla подняла стоимость биткоина до рекордных 43,2 тыс. долларов

Биткоин Фото из открытых источников

Криптовалюта "взлетела" в цене на 12%

Американская автомобильная компания Tesla Илона Маска купила биткоин на 1,5 миллиарда долларов, в результате криптовалюта резко поднялась в цене. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что стоимость биткоина "взлетела" на 12% и установила новый рекорд себестоимости 43 200 долларов. Кроме этого, акции Tesla выросли на 2% еще до открытия торгов на бирже.

Новости по теме: Эксперты прогнозируют, что капитализация биткоина превысит показатели золота

В компании Илона Маска отметили, что начинают принимать платежи в Bitcoin в обмен на свою продукцию.

Напомним, за неделю до этого американский миллиардер Илон Маск поднял стоимость биткоина на 2% после того, как заявил, что является сторонником этой криптовалюты, и ее надо было покупать еще восемь лет назад.

Перед этим Маск написал в своем профиле в Twitter слово "биткоин", в результате чего стоимость криптовалюты выросла на 5 тысяч долларов.