Тендер на закупку 80 новых поездов: УЗ продлила на месяц срок приема заявок

Скоростной поезд "Укрзализныци" Государственная пограничная служба

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"Укрзализныця" продлила на месяц – до 1 декабря – срок подачи предложений участниками на тендер по закупке 80 новых пригородных и региональных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Такое решение было принято в связи с активным интересом потенциальных участников, запросы от них на предоставление дополнительного времени для качественной подготовки тендерной документации и ценовых предложений и стремлением АО "Укрзализныця" дать исчерпывающие ответы на уточняющие вопросы от всех участников", – заявили в УЗ.

Отмечается, что в компанию поступило более 130 вопросов и официальные обращения о предоставлении дополнительного времени для подготовки тендерных предложений.

Срок подачи отныне – 1 декабря 2021 года, а аукцион по закупке пассажирского подвижного состава состоится 6 января 2022 года.

В рамках тендера компания планирует приобрести 60 электропоездов для пригородных перевозок и 20 электропоездов для региональных маршрутов. Общая сумма закупки – более 31,4 млрд грн.

"К участию в тендерной закупке приглашены ведущие мировые производители Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda, Крюковский вагоностроительный завод и другие.

Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года", – напомнили в компании.

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Ранее сообщалось, что компания "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов.