Тендер на закупку 80 новых поездов: УЗ продлила на месяц срок приема заявок
Пригородные поезда будут задействованы в проекте City Express
"Укрзализныця" продлила на месяц – до 1 декабря – срок подачи предложений участниками на тендер по закупке 80 новых пригородных и региональных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Такое решение было принято в связи с активным интересом потенциальных участников, запросы от них на предоставление дополнительного времени для качественной подготовки тендерной документации и ценовых предложений и стремлением АО "Укрзализныця" дать исчерпывающие ответы на уточняющие вопросы от всех участников", – заявили в УЗ.
Отмечается, что в компанию поступило более 130 вопросов и официальные обращения о предоставлении дополнительного времени для подготовки тендерных предложений.
Срок подачи отныне – 1 декабря 2021 года, а аукцион по закупке пассажирского подвижного состава состоится 6 января 2022 года.
В рамках тендера компания планирует приобрести 60 электропоездов для пригородных перевозок и 20 электропоездов для региональных маршрутов. Общая сумма закупки – более 31,4 млрд грн.
"К участию в тендерной закупке приглашены ведущие мировые производители Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda, Крюковский вагоностроительный завод и другие.
Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года", – напомнили в компании.
Новости по теме: "Укрзализныця" начала продавать билеты через чат-боты в соцсетях: Как это работает
Ранее сообщалось, что компания "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов.