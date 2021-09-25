Тарифы на топливо в Украине: Бензин подешевел, а дизтопливо подорожало

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АЗС откорректировали свои новые цены

За неделю (17-24 сентября) в Украине средняя цена бензина А-92 снизилась на 18 коп./л и составила 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевел на 44 коп./л - до 30,01 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 3 коп./л-до 28,49 грн/л. Об этом сообщил Епкогг.

Как отмечается, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. Однако дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л - до 29,59 грн/л.

Также SOCAR снизила стоимость бензинов на 30-44 коп./л, а KLO - на 20-70 коп./л.

А на Shell бензин марки А-92 подешевел на 40 коп./л - до 30,49 грн/л, А-95 - на 44 коп./л, до 31,17 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 27 коп./л - до 29,59 грн/л.

Кроме этого, "БРСМ-Нафта", "Параллель", UPG, Chipo, "Автотранс", "Рур групп", Motto и другие сети также откорректировали свои цены.

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Напомним, что ранее Министерство экономики Украины обнародовало данные о повышении предельной стоимости бензинов на 67 копеек – до 26,61 грн за литр, а дизельного топлива – на 63 копейки до 22,32 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна была превышать 31,61 грн за литр, дизтоплива – 29,32 грн за литр.