Тарифы на стационарный телефон для украинцев могут вырасти на 10%

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Пользователи каждую ежемесячно будут платить по 65,68 грн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), хочет 1 июля 2021 года повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги на 10%. Об этом шла речь во время заседания комиссии, передает "Укринформ".

"Проект решения НКРСИ №43 от 9 февраля 2021 года был одобрен и направлен в Федерацию профсоюзов Украины и Федерацию работодателей, где его также согласовали. Он предусматривает пересмотр тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги в сторону увеличения на 10%", - отметили в НКРСИ.

В соответствии с проектом, пользователи стационарным телефоном будут платить 65,68 грн. Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц стоимость месячной абонентской платы будет повышена с 65,55 грн до 72,11 грн.

При этом добавляется, что сейчас представители Нацкомиссии уже готовят документы, чтобы направить проект решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. В случае принятия оно вступит в силу уже с 1 июля 2021 года.

Напомним, что в феврале 2020-го года НКРСИ уже анонсировало повышение тарифов на стационарный телефон. Прогнозируемая стоимость месячной абонентской платы для населения должна была увеличиться с 1 июля 2021 года на 17,2% и достигать 70 гривен.