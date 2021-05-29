Тарифы на электроэнергию снова пойдут вверх: Почему в Украине летом гарантированно вырастет стоимость киловатта

Фото из открытых источников

Правительство уже более полугода заявляет, что рыночная цена на электрическую энергию вдвое выше, чем актуальная сейчас для бытовых потребителей. И, мол, только правительственные ограничения удерживают тарифы на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за киловатт, несмотря на реальные предпосылки к росту цен. Действительно, последние несколько месяцев Кабмин не меняет стоимость киловатта для украинцев, оставляя ее на уровне.

Более детально о том, как варьировалась стоимость электроэнергии в Украине в течение года и каких изменений ожидать в июне и июле в материале "Першого Незалежного".

Июньские тарифы на электроэнергию

В марте Кабинет министров пересматривал тарифы на электрическую энергию в Украине и оставил их на уровне февральского тарифа – 1,68 грн/кВт. Это льготная стоимость электроэнергии, действующая с 1 января 2021 года после отмены Кабмином старого льготного тарифа для населения.

Позже – в конце апреля – правительство повторно пересмотрело тариф, но не изменило его – было решено еще раз продлить действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн/кВт до 30 июня этого года. Поэтому платежки за свет за первый летний месяц не удивят украинцев повышением.

Какими тарифы будут в июле?

Июнь может стать последним месяцем, когда мы будем платить за электричество по таким ценам. Заместитель министра энергетики Украины Юрий Бойко анонсировал вероятный рост цен на электроэнергию для населения уже в июле. Это будет закреплено в соответствующем постановлении – оно увеличит цены из-за того, что реальная стоимость электричества выше установленной государством.

По словам Юрия Бойко, рыночная цена на электроэнергию для населения в два раза выше 1,68 грн/кВт. Он отмечает, что реальная стоимость электричества колеблется от 2,6 до 4 грн/кВт в зависимости от региона, а существующий тариф не может покрыть реальных расходов на обеспечение населения электричеством. По расчетам Бойко, стоимость электроэнергии, например, в Киевской и Днепропетровской областях должна составлять 2,6-2,96 грн/кВт, в Ивано-Франковской и Луганской областях – 3,7-4 грн/кВт.

Дальнейший рост тарифов на электроэнергию

Тарифы на свет опять вырастут Фото из открытых источников

Эксперты говорят, что рост цен на электричество неизбежен – в ближайшее время власти точно решатся на повышение тарифов.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, уже предложила Кабмину три сценария поэтапного повышения тарифов к III кварталу 2023 года:

Правительство "замораживает" цены на электроэнергию для населения до конца 2021 года;

Повышение тарифов состоится дважды: в мае и в сентябре (с 1 сентября 2021 года стоимость киловатта вырастет до 2,22 грн);

Повышение тарифа состоится 1 июля 2021 года сразу до 2,22 грн. При этом в 2023 году, как предлагает НКРЭКУ, киловатт должен был бы стоить 3,48 грн.

Когда государство таки введет рыночные тарифы на электроэнергию, то цены изменятся для каждого региона и будут отличаться друг от друга. НКРЭКУ будет утверждать ставки для каждого облэнерго в зависимости от региона, протяженности и изношенности сетей. Соответственно, разными будут конечные тарифы на свет для потребителей.

Возможно, правительство растянет процесс повышения тарифов на полгода-год. Но все это время разница между тарифами для населения (1,68 грн) и реальными расходами государственного поставщика (более 3 грн) сохраняется, и кто-то должен ее покрывать. Значит, правительству нужно менять подход к тарифообразованию на рынке, и очевидным решением является увеличение тарифов для населения или повышать их для бизнеса и промышленности. Однако это гарантированно вызовет напряжение в обществе, начнутся "тарифные майданы", региональные митинги или даже всеукраинские протесты.

А если продолжать сдерживать цены на электричество, можно спровоцировать коллапс в энергетической отрасли. Искусственное удержание тарифов правительством может оказать украинцам медвежью услугу. Чем больше их рост сдерживается, тем большим будет неизбежный скачок и, как результат, – удар по населению.

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Энергетические компании, недополучающие прибыль, не смогут закупать топливо, проводить вовремя ремонт и модернизацию электростанций. Это чревато веерными отключениями и дефицитом электричества. К тому же не стоит забывать о долгах населения – за год задолженность за электричество выросла на 12% – с 5,4 млрд до 6,8 миллиардов гривен.

Как менялись тарифы на электроэнергию в Украине

Фото из открытых источников

Интересно будет вспомнить, что в 2014 году потребители платили за первые 100 кВт лишь 31 копейку. В 2015 году начался период повышения. Тогда утвердили двухлетний график повышения тарифов на электричество для населения, чтобы довести тарифы до рыночного уровня и уравнять их с тарифами для промышленности. Поэтому в апреле 2015 года бытовые потребители платили уже 36,6 копеек, а в сентябре того же года – по 45,6 копеек за киловатт. В 2016 году первые 100 кВт рассчитывали по 57 копеек, а с марта 2017 года – по 90 копеек за первые 100 кВт и 1,68 грн/кВт за остальные объемы месячного потребления.

После изменений в 2017 году Министерство энергетики несколько раз анонсировало решение о повышении тарифов для населения на электроэнергию. Однако до реальных изменений дело дошло лишь в январе 2021 года. Тогда Кабмин отменил льготный тариф "на первые 100 киловатт" и установил полностью фиксированную цену для бытовых пользователей на уровне 1,68 грн/кВт.

Кроме того, Кабмин расширил категорию потребителей, которые могут платить за свет по "бытовому" тарифу, будто они бытовые пользователи. В эту категорию вошли жители общежитий, ОСМД, дачные кооперативы, юридические лица, на балансе которых зарегистрированы дома для переселенцев и религиозные организации.

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К тому же в январе 2021 года чиновники утвердили решение о введении компенсации за повышение тарифов для граждан, у которых установлено электроотопление, и для тех, которые живут в домах, негазифицированных и не оборудованных системами централизованного теплоснабжения. Также компенсации предусмотрены для многодетных семей и приемных семей, а также для детских домов семейного типа. Таким потребителям государство компенсирует расходы до уровня тарифов, действовавших в 2020 году - 90 коп./кВт.

Всего более 600 тысяч украинских семей подпадает под перечисленные категории. На компенсации для них государство выделило 1,4 миллиарда гривен. Чтобы получить ее, не нужно подавать заявления и собирать справки – компенсацию начисляют автоматически ежемесячно на лицевой счет потребителя.

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До того момента, пока государство отпустит цены на электроэнергию в свободное "рыночное" плавание, остается чуть более месяца. Уже совсем скоро Минэнерго представит новую модель тарифообразования на рынке электроэнергии, и мы узнаем о возросших тарифах не только на июль, но и на следующие год-два.