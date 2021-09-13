Тариф на электроэнергию для украинцев должен постепенно рости, - Всемирный банк

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Дальнейшее снижение тарифов ставит под угрозу финансовое оздоровление сектора

Украине нужно постепенно повышать тариф на электроэнергию населению до уровня, отражать расходы – дальнейшее снижение тарифов ставит под угрозу финансовое оздоровление сектора. Об этом сообщила вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина".

Как она отметила, Всемирный банк поддержал расширение программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, которая является хорошим целевым инструментом поддержки малообеспеченных граждан.

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Но в то же время недавнее решение правительства снизить тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление сектора. Кроме того, оно все больше ослабляется из-за пандемии COVID-19.

"Последнее решение по тарифам для населения может привести к увеличению перекрестных субсидий, что потенциально негативно повлияет на международную конкурентоспособность энергоемких отраслей Украины", – заявила Бьерде.

По ее словам, это повлияет и на то, что привлечь инвестиции в энергосектор будет сложнее. А также "в связи с продолжением субсидирования, средства государственного бюджета и в дальнейшем будут вымываться".

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч. В то же время для тех украинских семей, которые потребляют больше указанного в месяц, тарифы остаются без изменений.