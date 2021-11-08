Тариф на автогаз в Украине установил новый рекорд: Цена достигла 18,59 грн/л

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За последние три дня он подорожал на 14 коп/л

В Украине цена сжиженного газа на автозаправочных станциях установила новый рекорд - 18,59 грн за литр. Об этом сообщил enkorr.

Как отмечается, с 5 ноября по сегодня цены выросли в среднем на 14 коп/л. При этом, цена на ресурс в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю наблюдения.

В частности ОККО установила цену 19,49 грн/л (+50 коп/л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп/л).

Кроме этого, SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп/л до 19,08 грн/л, а "Параллель" – на 30 коп/л, до 19,29 грн/л. "Автотранс", "Кворум" и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 коп/л.

В то же время, несмотря на конъюнктуру рынка, сети Chipo и Mango в среднем снизили цены на 3 и 8 коп/л соответственно.

А по информации издания, с 1 июля до 8 ноября средняя стоимость автогаза в группе выросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, в розницу – на 3,22 грн/л.

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Напомним, что ранее эксперты прогнозировали подорожание украинского автогаза в ноябре.

Так, цены должны были вырасти после вступления в силу с 5 ноября Технического регламента относительно требований к сжиженному газу для автомобильного транспорта. АЗС, согласно новым требованиям, должны торговать только качественным автогазом, что повысит расходы производителей и импортеров.