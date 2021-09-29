Суслов: Украине, помимо энергетической, угрожает еще одна катастрофа – продовольственная

Виктор Суслов

По его словам, в стране очень часто не обосновано высокие цены на товары

Украине угрожает не только энергетическая, но и продовольственная катастрофа. Об этом сообщил министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов в эфире "Першого Незалежного".

"Несколько причин есть. Конечно, мы великая аграрная держава, в которой, однако монополисты чувствуют себя замечательно. У нас монопольно высокие цены на многие товары, включая даже овощи, и очень часто они не обосновано высокие. У нас при этом достаточно высокие темпы инфляции, потому что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ну, темп инфляции уже сейчас превышает 10%", - заявил он.

По его словам, в Украине сейчас пошел очень быстрый рост цен, в том числе, из-за ожидания подорожания газа и других электроносителей электроэнергии. А бизнес начал будущие свои расходы закладывать в цены, что тоже ведет к достаточно быстрому росту цен.

"У нас, я считаю, неэффективное государственное регулирование в этой сфере. Тут упреки, прежде всего, Антимонопольному комитету, ну, и, конечно, я считаю, что контроль за ценами все же должен быть и тогда, когда необходимо на социально значимые продукты, как это было не очень давно – вводилось государственное регулирование цен.

Я, предполагаю, что если ничего по газу не решат в плане компенсации, снижения цены и так далее, то у нас будет катастрофа не только в сфере отопления. У нас будет катастрофа с продуктами, с ценами на продукты, потому что инфляция, все это сразу ляжет в цены, и инфляция у нас резко ускориться", - уточнил Суслов.

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Как сообщалось ранее, в Украине в течение последней недели заметно подскочили цены на овощи. В частности, больше всего стоимость выросла томатов, а именно почти в полтора-два раза.