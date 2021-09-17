Суслов о госбюджете на 2022 год: Прожиточный минимум для пенсионеров рассчитывается по политическим соображениям

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Прожиточный минимум в предложенном Кабинетом министром проекте государственного бюджета на 2022 год расчитывается по политическим мотивам. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

"Я бы сказал, что этот бюджет не характеризуется какими-то новыми прорывными идеями. Это стандартный, обычный бюджет последних лет, который подается 15 сентября, как требует закон. Ничего там примечательного нет. Предполагается некоторый рост валового продукта в следующем году – 3,8%, делается там прогноз по курсу. Из негативного прогнозируется, что у нас будет расти дефицит торгового баланса весьма заметно. Но тем не менее бюджет выписан", - сказал он.

Суслов напомнил слова Шмыгаля о том, что не хватает 12 млрд грн для того, чтобы выполнить обязательство по субсидиям в этом году, но на следующий год к 30 млрд грн, которые были утверждены на этот год добавляется всего 3 с небольшим млрд.

"Совершенно ясно, что этого не будет хватать в следующем году, либо правительство намерено серьезно сократить количество людей, которые будут получать субсидии. Это несмотря на рост тарифов, на коммунальные услуги. Минимальная пенсия и прожиточный минимум для пенсионеров утверждается с 1 января 2022 года на уровне 1934 грн. При таких тарифах, что может пенсионер оплатить на 1934 грн? В этом смысле – это бюджет, который закрепляет бедность. Эти показатели не соответствуют элементарным выкладкам", - сказал Суслов.

"Таким образом прожиточный минимум, в данном случае для пенсионеров, рассчитывается по политическим мотивам. Это звучит так: "У нас просто денег нет – мы даем по минимуму". Но при этом социальная политика слабая, она мало обоснована. Украина по-прежнему не вводит цивилизованные европейские нормы, например, налогообложения, нет прогрессивной системы налогообложения, которое позволило бы все-таки увеличить доходы бюджета за счет обложения более богатых людей. Но и много чего не делается из того, что можно было бы сделать", – добавил Суслов.

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Напомним, что ранее Кабинет Министров принял проект государственного бюджета на 2022 год. За него проголосовали на заседании правительства в среду, 15 сентября.

Ключевыми приоритетами бюджета стали: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

Также Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год рост расходов на силовые ведомства. Больше всего получит прокуратура, меньше всего – МВД.

Расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2021 году составят 13,56 млрд гривен. Это на 17,5% больше, чем в текущем году.