Суслов: Энергетический кризис, который начинается в Украине - следствие непродуманной приватизации сферы ЖКХ

Министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов скриншот

По его словам, "Теплоэнерго" и другие компании пытаются максимально накрутить цену

Энергетический кризис, который начинается в Украине - следствие непродуманной приватизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов в эфире "Першого Незалежного".

"Наш энергетический кризис, который начинается, это, между прочим, следствие непродуманной приватизации коммунального сектора в том числе. Когда под видом стремления к рыночным ценам все эти "Теплоэнерго" и другие компании со своей стороны тоже пытаются максимально накрутить.

Ведь недавно мы многократно обсуждали заявления бывшего исполнительного директора "Нафтогаза", который скромно говорит: "Мы добываем газ, который стоит 1 грн за кубометр себестоимости, продаем его по 7 грн, а потом на него еще накручивают 13 грн и получается 20 грн", - рассказал он.

После этого эксперт обратился к представителям газовых компаний в Украине.

"И вот здесь возникает вопрос, ребята, может быть пора остановиться? Уже столько организаций, людей на этом наживается, но все же потребитель должен оплатить", - спросил Суслов.

Как сообщалось ранее, кандидат политических наук Алексей Якубин рассказал, что в Украине на сегодняшний день действует непрозрачная формула, которая лежит в основе формирования цены на газ, власть обязана наконец ее пересмотреть. По его словам, для населения добывается достаточно газа.