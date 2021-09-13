Стремительно растет: Цена на газ в Европе достигла 755 долларов

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Цены на газ рекордно растут из-за низких запасов

С начала торгов в понедельник, 13 сентября, цены на газ в Европе выросли на 6% и достигли 755 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорится в данных сессии Лондонской биржи ICE

Как известно, прошлую неделю рынок закончил с ценой на газ на уровне 710 долларов за тысячу кубометров. Это был новый рекорд на европейском газовом рынке.

В частности, стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигла 62 евро за кВт-ч, или 755 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ рекордно растут из-за низких запасов.

На данный момент европейские хранилища заполнены на 70,5%, что почти на 16% ниже среднего уровня за последние 5 лет.