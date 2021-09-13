Стремительно растет: Цена на газ в Европе достигла 755 долларов
Цены на газ рекордно растут из-за низких запасов
С начала торгов в понедельник, 13 сентября, цены на газ в Европе выросли на 6% и достигли 755 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорится в данных сессии Лондонской биржи ICE.
Как известно, прошлую неделю рынок закончил с ценой на газ на уровне 710 долларов за тысячу кубометров. Это был новый рекорд на европейском газовом рынке.
В частности, стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигла 62 евро за кВт-ч, или 755 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ рекордно растут из-за низких запасов.
На данный момент европейские хранилища заполнены на 70,5%, что почти на 16% ниже среднего уровня за последние 5 лет.
Напомним, ранее в администрации США заявили, что энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой 2022 года. Причиной является то, что Россия не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен на ресурс.