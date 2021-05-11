Стоимость земли в Украине может расти в 2-5 раз, - Шмыгаль

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Он убежден, что рынок земли обогатит государство и людей

После запуска в Украине рынка земли в течение 5-10 лет ее стоимость может вырасти от 2 до 5 раз. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

"Все идет по плану, спасибо Верховной Раде, чрезвычайно сложно принят законопроект 2194, ожидаем принятия законопроекта 2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может расти от 2 до 5 раз", - рассказал глава Кабмина.

Кроме этого, Шмыгаль назвал это хорошим явлением, ведь происходит капитализация государства и земли украинцев, которой они владеют.

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"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - отметил премьер.

Также руководитель правительства выразил уверенность и подчеркнул, что с 1 июля "мы обязаны открыть рынок и учиться жить в нем", потому что это "точно обогатит наше государство, экономику и наших людей".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 6 мая 2021 года в Украине зарегистрировано 401 тыс. безработных граждан, а за год карантина статус безработного получили 1 млн человек.