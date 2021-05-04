Стоимость космической компании Firefly Aerospace украинца Полякова превысила миллиард долларов

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Было привлечено почти 200 миллионов долларов, а общая стоимость компании значительно превысила 1 миллиард долларов

Компания Firefly Aerospace Макса Полякова успешно завершила первый раунд венчурного финансирования. Об этом говорится в официальном прессрелизе компании.

Интерес уже в инвестиционном раунде а значительно превысил изначально запланированные 75 миллионов долларов. Чтобы удовлетворить спрос, Noosphere Ventures Полякова, как основной инвестор Firefly, продала долю акций на сумму больше, чем 100 миллионов долларов некоторым участникам этого раунда и другим акционерам, оставаясь при этом мажоритарным акционером.

Соглашение никак не повлияло на стратегическое управление и контроль компании, сообщает пресс-служба.

После дебютного запуска ракеты-носителя Alpha Firefly планирует привлечь дополнительные 300 миллионов долларов инвестиций до конца 2021 года.

"Учитывая, что Firefly переходит от стадии разработки на этап коммерческого обслуживания и участия в дополнительных программах, таких как доставка полезной нагрузки на Луну для NASA, пришло время расширить круг инвесторов", – заявил Поляков.

Ранее Firefly заключила контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services на сумму 93,3 миллиона долларов с целью доставки 10 научных приборов на поверхность Луны в 2023 году при помощи своего лунного посадочного модуля Blue Ghost.

Сейчас компания завершает подготовку к дебютному запуску ракеты-носителя Alpha из космического стартового комплекса базы Ванденберг.

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Ранее стало известно, что Российская Федерация расширила список экономических санкций против украинских компаний или связанных с ними, увеличив их количество до 84.