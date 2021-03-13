Ставки по ипотеке снижаются: Под какой процент можно взять кредит на жилье

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В январе 2021 года в сравнении с 2020-ым объем их выдачи упал на 37%

В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечными кредитами несколько снизилась. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины, проведенного среди коммерческих банков.

"По результатам последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, в отчетном периоде средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 13,8% (в декабре 2020 года – 14%), на первичном – 15,9% (в декабре -16,9%)", - отметили в НБУ.

При этом добавляется, что в течение нынешнего января было выдано 444 кредитов на общую сумму 326 млн грн. В сравнении с этим промежутком времени в 2021 году, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%. Такая ситуация объясняется сезонным эффектом, поскольку против января 2020 года объем новой ипотеки все же увеличился на 85% г/г.

Фото - НБУ

"Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач", - пояснили в НБУ.

Согласно результатам опроса банков, рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Более 85% новых сделок (278 млн грн) заключили пять банков.

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