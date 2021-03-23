Стало известно, куда будет летать новый украинский лоукостер

Bees Фото из открытых источников

Всего получено разрешение на 16 чартеров и 13 регулярных маршрутов

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил от Госавиаслужбы разрешения на выполнение рейсов по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам. Об этом сообщает avianews.

Следовательно, из Киева авиалинии будут летать до Бургаса, Ираклиона, Родоса, Батуми, Араксоса, Аликанте, Барселоны, Тираны, Варну и Ларнаки.

Также Bees Airline разрешили запустить регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, из Львова в Ереван.

Чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасы, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

Также Госавиаслужба позволила Bees Airline выполнять чартеры из региональных аэропортов Украины: из Львова в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват, из Одессы в Анталию из Харькова в Анталию и Тиват из Кривого Рога в Тиват.

Сейчас авиакомпания уже начала летать за чартерными рейсами из Киева и Львова в Египет.

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Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов изменил требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины, Беларуси, России и других стран, которые отнесены к зоне с высоким риском заражения.