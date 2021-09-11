Стало известно когда прибудет миссия МВФ

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Целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней. Об этом он сообщил на форуме YES Brainstorming, передает Укринформ.

"Мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины", - сказал он.

Рашкован добавил, что целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами.

"Для этого нашему государству нужен больше рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции. Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост", - сказал Рашкован.

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Ранее сообщалось, что получена от Международного валютного фонда безвозвратная финансовая помощь в 2,7 млрд долларов позволит увеличить социальные выплаты гражданам.