США предоставили Украине $155 млн: На что предусмотрены средства

США призвали Украину к реформам для продвижения ее евроатлантической интеграции Фото из открытых источников

Среди направлений финансирования - противодействие агрессии России и реформы

США предоставили Украине дополнительное финансирование на развитие и улучшение жизни украинцев в размере $155 миллионов. Об этом сообщается на "Урядовом портале".

Как отмечается, средства будут выделяться через Агентство США по международному развитию (USAID).

Большую часть выделенных денег, а именно $63 миллиона, должны использовать на противодействие российской агрессии:

защита прав человека и наличие доступа к правосудию для украинцев, которые пострадали от агрессии, которую поддерживает Кремль в Крыму и на Донбассе;

снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России (подключение к энергетической сети Европы), а также укрепление украинских предприятий, которые работают на востоке страны;

расширение доступа граждан к качественной и объективной информации для противодействия дезинформации, поддержка евроинтеграции и усиление демократических процессов в Украине.

Еще $44 миллиона должны направить на укрепление демократии и управления. Речь идет, среди прочего, о расширении судебной реформы, укреплении вновь объединенных территориальных общин (ОТО), продвижении реформы децентрализации, поощрении молодежного лидерства и инноваций.

Также отмечается, что $34 миллиона из этой суммы выделены для поддержки роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев, а именно на:

повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой сфере для роста доверия со стороны инвесторов, привлечение инвестиций и повышение экономической устойчивости малого и среднего бизнеса;

развитие земельного рынка и поступления инвестиций в аграрный сектор;

улучшение качества основных медицинских услуг, что поможет стране восстановиться после пандемии коронавируса.

Кроме этого, $14 миллионов должны использовать на совершенствование мер по противодействию коррупции. В частности, речь идет о поддержке реформ и защите антикоррупционных институтов, уменьшении объемов коррупции в области здравоохранения и предоставлении Украине помощи в закупке жизненно необходимых лекарственных средств. Эти средства смогут потратить и на дальнейшее развитие платформ электронного управления, которые упрощают доступ граждан к услугам и оптимизируют процесс получения ими пенсий, выплат по безработице и тому подобное.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на кризисную ситуацию, расходы на оборонную сферу в Украине сокращать не будут.