Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем 1 тыс. гривен, - Госстат

Заработная плата в марте выросла на 1063 гривны

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2021 года составила 13 612 гривен. Это на 1063 гривны больше по сравнению с февралем (12 549 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики .

Как отмечается, за последний год (по сравнению с мартом прошлого года) зарплата выросла на 18,9%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 9,5%.

Государственная служба статистики

По данным статистического ведомства, самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 20 132 гривен, самая низкая - в Житомирской области - 10 675 гривен.

В то же время, наибольшую зарплату получают в сферах "информация и телекоммуникации" - 25 504 гривен, "финансовая и страховая деятельность" - 24 279 гривен, а самую низкую - "временное размещение и организация питания" - 7 749 гривен.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины улучшил прогноз роста номинальной заработной платы украинцев на текущий год. Прогноз на 2021 год улучшен до 17,8% по сравнению с 16,6%, которые Нацбанк ожидал в январе этого года. Реальная зарплата граждан Украины (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.