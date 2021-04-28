live
Новости » Экономика Читати новину українською

Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем 1 тыс. гривен, - Госстат

Национальный банк Украины

Заработная плата в марте выросла на 1063 гривны

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2021 года составила 13 612 гривен. Это на 1063 гривны больше по сравнению с февралем (12 549 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как отмечается, за последний год (по сравнению с мартом прошлого года) зарплата выросла на 18,9%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 9,5%.

Государственная служба статистики

По данным статистического ведомства, самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 20 132 гривен, самая низкая - в Житомирской области - 10 675 гривен.

В то же время, наибольшую зарплату получают в сферах "информация и телекоммуникации" - 25 504 гривен, "финансовая и страховая деятельность" - 24 279 гривен, а самую низкую - "временное размещение и организация питания" - 7 749 гривен.

Новости по теме: Две трети украинских компаний планируют повысить зарплаты в течение года

Напомним, ранее Национальный банк Украины улучшил прогноз роста номинальной заработной платы украинцев на текущий год. Прогноз на 2021 год улучшен до 17,8% по сравнению с 16,6%, которые Нацбанк ожидал в январе этого года. Реальная зарплата граждан Украины (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Раду внесли представление на назначение главы Минэнерго: Собирается профкомитет Рада предусмотрела поэтапное введение электронного правосудия Рада хочет направить 600 млн гривен на зарплаты работникам аппаратов судов Рада отклонила постановление об ответственности чиновников за срыв вакцинации

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |