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Шмыгаль дал прогноз по росту зарплаты в Украине: Сколько будем получать

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По словам премьера, среднемесячная заработная плата в следующем году – 15 258 гривен

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост средней месячной зарплаты украинцев в конце 2022 года до 17,5 тысячи гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

По его словам, среднемесячная заработная плата в следующем году – 15 258 гривен.

"Это довольно высокий уровень. Это означает, что уже в конце года средняя заработная плата будет достигать более 17,5 тысячи гривен. И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы", – рассказал глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что правительство следит за тем, чтобы росла не только номинальная заработная плата, но и реальная.

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Напомним, в июле сообщалось, что впервые в истории средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен).

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