В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии за январь и число субсидиантов

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Сейчас субсидиантов в Украине около 3 тысяч

В Украине в январе 2021 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 2,2 тыс. грн. Об этом на форуме "Украина 30. Платежка" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Interfax-Украина.

"73% субсидиантов, а это 3 млн домохозяйств, не платят более 10% своих доходов. Следовательно, 10% они платят самостоятельно, а остальное покрывает государство", - отметила министр.

При этом Лазебная отметила, что около 5 млн украинцев получают государственную помощь - льготу или субсидию.

"Если мы возьмем получателей льгот - 1,8 млн человек и субсидиантов - 3 млн людей, то мы видим, что это почти 5 млн человек, - обьяснила посадовиця.

Таким образом, по словам Лазебной, треть хозяйств в условиях роста тарифов поддерживает государство.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые не могут платить за газ 6,99 грн, получат субсидию. Она формируется за счет денег потребителей, которые способны покупать газ по рыночной цене.