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В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии за январь и число субсидиантов

Фото из открытых источников

Сейчас субсидиантов в Украине около 3 тысяч

В Украине в январе 2021 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 2,2 тыс. грн. Об этом на форуме "Украина 30. Платежка" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Interfax-Украина.

"73% субсидиантов, а это 3 млн домохозяйств, не платят более 10% своих доходов. Следовательно, 10% они платят самостоятельно, а остальное покрывает государство", - отметила министр.

При этом Лазебная отметила, что около 5 млн украинцев получают государственную помощь - льготу или субсидию.

"Если мы возьмем получателей льгот - 1,8 млн человек и субсидиантов - 3 млн людей, то мы видим, что это почти 5 млн человек, - обьяснила посадовиця.

Таким образом, по словам Лазебной, треть хозяйств в условиях роста тарифов поддерживает государство.

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Ранее сообщалось, что украинцы, которые не могут платить за газ 6,99 грн, получат субсидию. Она формируется за счет денег потребителей, которые способны покупать газ по рыночной цене.

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