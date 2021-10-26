Совокупный госдолг Украины на конец сентября составил 92 миллиарда долларов, - Минфин

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 39,8 млрд грн

"По состоянию на конец сентября 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 445,52 млрд грн (92,02 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте).

По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 39,8 млрд грн и на 510 млн долл. США в долларовом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при этом государственный долг уменьшился на 31,1 млрд грн (на 296 млн долл. США в долларовом эквиваленте), а гарантированный государством долг уменьшился на 8,7 млрд грн (на 213 млн долл. США).

В ведомстве предоставили подробную статистику по госдолгу.

Так, на конец сентября государственный долг составил 2 168,82 млрд грн (81,61 млрд долл. США), из которых 45,5% - государственный внутренний долг (ОВГЗ) и 54,5% - государственный внешний долг.

Он, в свою очередь, состоит из кредитов международных финансовых организаций (22,4% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,2%) и другого внешнего долга (3,9%).

В частности доля государственного долга в гривне по состоянию на конец сентября 2021 года выросла до 40,2%.

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Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 31 июля 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,5 трлн грн или 92,96 млрд долларов, за месяц он сократился на 0,59% в гривне и вырос на 0,48% в долларах США.