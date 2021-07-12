Совет нацбезопасности отслеживает ситуацию на энергорынке, - Данилов

Алексей Данилов СНБО

Сейчас ситуация находится под контролем

Совет национальной безопасности и обороны следит за ситуацией на украинском рынке электроэнергии. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"То, что происходит на рынке электроэнергии, находится под контролем. Мы отслеживаем ситуацию, связанную с этим инцидентом, хотя слово инцидент не очень корректное. Мы понимаем, что там происходит", – заявил он журналистам.

Относительно того, будет ли выносить СНБО вопрос обвала цен на рынке электроэнергии, Данилов сказал: "Надо ли будет для этого заседания СНБО – я пока сказать не могу. Окончательное решение по повестке дня принимает президент как глава СНБО".

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Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется в пятницу, 16 июля, на выездном заседании.