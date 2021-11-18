Совет директоров МВФ рассмотрит второй транш stand-by для Украины 22 ноября

Официальный представитель МВФ Джерри Райс Фото из открытых источников

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около 5 млрд долларов

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс подтвердил намерение совета директоров рассмотреть второй транш stand-by для Украины 22 ноября. Об этом он заявил во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Интерфакс.

"Я могу подтвердить, что обсуждение совета директоров по Украине состоится в ближайший понедельник, 22 ноября", – сказал Райс.

Как известно, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около 5 млрд долларов, сразу выделил первый транш объемом финансирования 2,1 млрд.

Было запланировано четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.

Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Впоследствии, МВФ 18 октября сообщил о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) относительно первого пересмотра программы.

"Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого просмотра даст возможность выделить (Украине) SDR500 млн (почти $700 млн)", - отмечается в релизе по итогам обсуждений между сторонами.

Новости по теме: Миссия МВФ едет в Украину: Что будут проверять международные финансисты и когда ожидать второй транш помощи

В частности, глава миссии Иванна Владкова Холлар сообщила о достижении договоренности относительно обновленного набора политик в сфере экономики, финансов и структурных реформ, чтобы помочь Украине справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, и сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, а также устранить основные препятствия для частных инвестиций.

Владкова-Голлар отметила, что по мере восстановления экономики основное внимание в программе уделено возвращению фискальной политики в условиях, совместимых со среднесрочной стойкостью долга, с одновременной защитой социально уязвимых слоев населения.

По ее словам, речь идет об усилении управления доходами и снижения фискальных рисков, связанных с квазифискальные операции, в частности в энергетическом секторе.

Она также отметила среди основных пунктов борьбу с коррупцией, продвижения судебной реформы и снижение роли государства и заинтересованных групп в экономике для улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Новости по теме: В ожидании транша от МВФ: Что известно о безвозвратной помощи от фонда и продолжении сотрудничества

Напомним, ранее мы писали, что Украина ожидает 750 млн долларов второго транша Международного валютного фонда (МВФ) в конце ноября – в декабре.