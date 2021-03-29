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Соцвыплаты в карантин не должны повлиять на размер пенсий в будущем, - Лазебная

Марина Лазебная Виталий Головин / Mind.UA

Период, когда украинцы получают выплаты по частичной безработице, идет как страховой стаж

В Украине хотят поговорить о том, чтобы, несмотря на карантин, у людей не снизился размер пенсий. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная.

"Мы думаем также о том, чтобы карантинные ограничения не снизили в будущем людям пенсию, поэтому периоды получения пособия по частичной безработице во время пандемии мы относим к страховому стажу", - отметила она. 

По словам Лазебной, при начислении пенсии украинцы на период локдуана могут исключить свои доходы. В частности, если поступления в это время были низкими, то это можно сделать, чтобы они не тянули индивидуальный коэффициент зарплаты при исчислении пенсии вниз. 

При этом министер добавила, что до июня 2021 года физических лиц-предпринимателей 1-2 категории освободили от уплаты ЕСВ (единого социального взноса).

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Ранее сообщалось, что пенсии в Украине могут вырасти в полтора – три раза, до 7 тысяч гривен. В Министерстве социальной политики разработали новую систему, которая поможет увеличить выплаты для граждан Украины. 

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