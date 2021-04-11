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Со следующей недели ФЛП смогут зарегистрироваться для получения 8 тысяч грн, - Шмыгаль

Фото из открытых источников

Заявки будут приниматься через платформу "Дія"

Украинские физические лица-предприниматели и наемные работники из красных карантинных зон смогут регистрироваться на получение 8 тысяч гривен помощи от государства уже на следующей неделе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

"Закон о предоставлении такой поддержки от государства уже вступил в силу, а правительство одобрило механизмы выплат — они будут осуществляться автоматически после подачи заявки через действие", - отметил он. 

"Хочу также поблагодарить за ответственную позицию тем органам местного самоуправления, которые поддержали инициативу и согласились предоставить дополнительную финансовую помощь людям в пределах своих регионов. Как показывает опыт — слаженность и синергия власти является залогом эффективного противодействия пандемии", - добавил премьер.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект №5300, предусматривающий возобновление выплаты компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Сумма разовой помощи составляет 8 тысяч гривен. Выплачивать ее начнут в течение 10 дней после подписания закона президентом и вступления в силу.

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