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СНБО согласовал санкции против 19 компаний в сфере недропользования. Полный список

Заседание СНБО Офис президента Украины

Ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета.

"Принято решение относительно санкций именно в контексте недропользования...В отношении 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, которые может применить СНБО", - сказал Данилов и отметил, что они начинают действовать с сегодняшнего дня.

В частности, к подсанкционным компаниям попали: "Геоконект", "Глобалгеоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль" "Геотаргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест оил компани", "Надра пространство","Инфогеотренд", "Ейджинмарка", "Екогаз альянс", "Епивал энерджи", "Юнолит оил", "Профиннафт", "Бестгеотех". 

При этом Данилов добавил, что СНБО также инициировал проведение аудита всех без исключения разрешений на недропользование, которые выдавались, начиная с 1994 года.

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Как сообщалось, также сегодня СНБО принял новый пакет санкций в отношении бывших чиновников и силовиков. В список попали 27 человек.

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