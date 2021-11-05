СНБО не давал никаких поручений о веерных отключениях, - Шмигаль

По его словам, правительство не бралось за разработку графиков веерных отключений электроэнергии

"Никаких поручений Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно разработки каких-либо графиков веерных отключений электроэнергии, конечно, не было. Их нет", - отчитался он.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики заявляли, что вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня, однако веерные отключения могут произойти независимо от повестки дня или желания Кабинета министров. В частности, они могут произойти из-за недостатка угля и невозможности подключать ТЭС на пиках потребления.