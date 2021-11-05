home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

СНБО не давал никаких поручений о веерных отключениях, - Шмигаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По его словам, правительство не бралось за разработку графиков веерных отключений электроэнергии

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) пока не направлял поручение Кабинету министров относительно разработки графика веерных отключений электроэнергии в стране. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Раде.

"Никаких поручений Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно разработки каких-либо графиков веерных отключений электроэнергии, конечно, не было. Их нет", - отчитался он.

Новости по теме: Отключений света и газа в Украине не будет, – Шмыгаль

Напомним, ранее в Министерстве энергетики заявляли, что вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня, однако веерные отключения могут произойти независимо от повестки дня или желания Кабинета министров. В частности, они могут произойти из-за недостатка угля и невозможности подключать ТЭС на пиках потребления.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Первая в мире: Британия выдала разрешение на таблетки от COVID от компании Merck В Великобритании нашли самый большой в истории клад времен англосаксов Великобритания выделит £50 миллионов гуманитарной помощи Афганистану Великобритания выделит 20 миллионов COVID-вакцин другим странам до конца года

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект