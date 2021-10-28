Скоро газ, как и пшеница в Украине, будет идти только на экспорт, потому что это выгодно, - Суслов

Министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов скриншот

Со временем, вероятно, украинцы могут остаться и без газа собственной добычи

Скоро украинский газ, как и пшеница, будет идти только на экспорт, потому что это выгодно для добывающих фирм. Об этом заявил министр экономики Украины 1997-1998 годов Виктор Суслов.



"Надо понимать, что при нашей политике скоро и газ внутренней добычи при высоких ценах на газ в Европе просто будет экспортироваться. У нас нехватка в этом году, а мы уже начали его экспортировать. Частные фирмы, которые получили лицензии на добычу газа в Украине – они добытый газ здесь не хотят продавать по этим регулируемым ценам. Они хотят продать по биржевым ценам в Европе и вывозят его. Поэтому, когда называют, сколько у нас в газохранилищах газа, то говорят, что столько-то принадлежит частным фирмам и правительство ничего не может поделать, если они захотят его экспортировать", - отметил эксперт.

По словам Суслова, примерно 5 млрд кубов в год добывается частными фирмами и дальше будет больше.

"Со временем, вероятно, украинцы могут остаться и без газа собственной добычи", - резюмировал он.

Новости по теме: Цена газа в Европе резко упала до 1000 долларов

Напомним, украинские газоснабжающие компании повысили месячные тарифы на газ для населения в ноябре, тогда как большинство из них отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение. Самый высокий тариф предлагает "ТАС Энергия страны" - по 38,35 гривен за кубометр. В то же время, самый дешевый газ предлагает "Галнафтогаз", который сохранил тариф на ноябрь на уровне 7,99 грн за кубометр. В свою очередь, "Нафтогаз" оставил только годовой тариф - по 7,96 грн за кубометр.