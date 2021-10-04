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Сколько потеряет украинская экономика в случае локдауна: НБУ обнародовал прогноз

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко Сайт Кирилла Шевченко

Украина может потерять от 0,4 до 0,6% роста ВВП

Если в Украине введут новые ограничения карантина, экономика может потерять от 0,4 до 0,6% рост ВВП. Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью для LB.иа.

По его словам, риски введения локдауна из-за новых штаммов коронавируса остаются, но они не критичны.

Глава НБУ пояснил, что влияние на ВВП будет зависеть от формата введения карантинных ограничений, то есть насколько они будут строгими.

Как известно, треть малого бизнеса пока не смогла восстановить докарантинный уровень доходов. Однако 48% частично это удалось.

Кроме того, 17% сообщили, что несколько волн карантинных ограничений никак не повлияли на их финансовые показатели, а 7% даже увеличили доходы.

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Напомним, что ранее Национальный банк Украины посчитал вероятные экономические потери в случае введения локдауна на территории государства из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Дельта". По его подсчетам годовой ВВП страны может сократиться на 0,6%, если ограничения продлятся месяц.

Также министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко оценил возможность введения локдауна в стране и сказал, что об этом речь пока не идет.

По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.

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