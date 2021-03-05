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Сколько будет стоить COVID-вакцина: Шмыгаль назвал примерные цены

Премьер-министр Денис Шмыгаль Правительственный портал

Стоимость препарата от коронавируса будет равна стоимости аналогических лекарств от гриппа или дифтерии

В Украине вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях, а ее цена, скорее всего, будет достигать от 300 до 1200 гривен. Об этом в интервью "Фокус" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 гривен, то вакцина от COVID-19 будет в этих пределах", - отметил он. 

По словам Шмыгаля, сейчас цена вакцины от производителя колеблется в пределах 15-20 долларов. Однако, будет расти конкуренция на мировом рынке. 

"Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, через несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок", - пояснил министр. 

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Напомним, что в Украине сейчас проводится первая волна вакцинации от COVID-19. В первую очередь прививку делают медикам, военным. В случае имеющихся остатков неиспользованного индийского препарата Covishield, вакцинируют и общественных деятелей. С 1 марта в "Дії" для украинцев стала доступной услуга записи в лист ожидания вакцинации против COVID-19. Выполнив несколько шагов можно встать в очередь на вакцинацию. 

 

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