Скаршевский: Тарифы будут расти и дальше, никаких механизмов сдерживания у власти нет
Он добавил, что Кабмин не принимает тех решений, которые должен был бы принять
Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что тарифы на отопление будут расти и дальше, а у власти нет никаких механизмов для их сдерживания. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".
По его словам, при нынешней власти это уже необратимый, к сожалению, процесс – тарифы будут расти.
"Максимум, что может сделать власть (скорее всего она на это не пойдет), как в прошлом году был подписан меморандум с Теплокоммунэнерго, чтобы они не поднимали тарифы, несмотря на повышение стоимости газа. Но это привело к убыткам, к накоплению убытков и сейчас даже, когда президент подписал закон о реструктуризации этих долгов – он не выполняется", – уточнил эксперт.
Также он добавил, что Кабинет министров не принимает тех решений, которые должны были бы принять и освободить от долгов Теплокоммунэнерго.
"То есть у них даже нет денег на закупку того газа, который сейчас нужно уже закупать для того, чтобы отапливать. Полностью разбалансированная система, потому что переход якобы на рыночные основания", – подчеркнул Скаршевский.
Напомним, что ранее заслуженный экономист Украины Алексей Плотников рассказал, как можно снизить нагрузку на население после роста тарифов на газ. По его словам, самый простой путь – это все же вернуться к тому, что внутренний газ и газ, который добывается в Украине, будет идти по реальной внутренней цене, то есть не по цене Венгрии или хаба в Европе.