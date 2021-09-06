Скаршевский: Тарифы будут расти и дальше, никаких механизмов сдерживания у власти нет

Виктор Скаршевский Фото из открытых источников

Он добавил, что Кабмин не принимает тех решений, которые должен был бы принять

Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что тарифы на отопление будут расти и дальше, а у власти нет никаких механизмов для их сдерживания. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".

По его словам, при нынешней власти это уже необратимый, к сожалению, процесс – тарифы будут расти.

"Максимум, что может сделать власть (скорее всего она на это не пойдет), как в прошлом году был подписан меморандум с Теплокоммунэнерго, чтобы они не поднимали тарифы, несмотря на повышение стоимости газа. Но это привело к убыткам, к накоплению убытков и сейчас даже, когда президент подписал закон о реструктуризации этих долгов – он не выполняется", – уточнил эксперт.

Также он добавил, что Кабинет министров не принимает тех решений, которые должны были бы принять и освободить от долгов Теплокоммунэнерго.

"То есть у них даже нет денег на закупку того газа, который сейчас нужно уже закупать для того, чтобы отапливать. Полностью разбалансированная система, потому что переход якобы на рыночные основания", – подчеркнул Скаршевский.

Напомним, что ранее заслуженный экономист Украины Алексей Плотников рассказал, как можно снизить нагрузку на население после роста тарифов на газ. По его словам, самый простой путь – это все же вернуться к тому, что внутренний газ и газ, который добывается в Украине, будет идти по реальной внутренней цене, то есть не по цене Венгрии или хаба в Европе.