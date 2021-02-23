Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, - "Укрэнерго"

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Угля на складах ТЭС составляет лишь 34% от минимально необходимых резервов

В Украине ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической. В частности, по состоянию на 21 февраля, запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 8,3 раза до 301,1 тыс. тонн, из них газового угля – в 11,2 раза до 190,4 тыс. тон, антрацитового – в 3,3 раза до 110,7 тыс. тонн. Отметим, что уголь на складах ТЭС составляет лишь 34% от минимально необходимых запасов", - говорится в сообщении.

По информации компании, за неделю запасы газового угля на ТЭС уменьшились лишь на 1%, а это составляет 1,8 тысяч тонн. А антрацитового-на 8,7% (10,5 тыс. тонн).

При этом добавляется, что такая критическая ситуация негативно влияет на общую работу систем ТЭС и ТЭЦ.

"Большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находится в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 21 февраля, не могут быть включены в работу 16 блоков и 1 корпус ТЭС суммарной мощностью 6050 МВт из - за их аварийных ремонтов или отсутствия топлива", - отметили в "Укрэнерго".

Таким образом, в течение последней недели существенную долю потреблений покрывал коммерческий импорт. В частности, в торговой зоне ОЭС Украины — 72,8 млн кВт·ч из Беларуси и 27,4 млн кВт·ч из России, в "острове Бурштынской ТЭС" — 23,1 млн кВт·ч из Словакии, 8,2 млн кВт·ч из Румынии и 7,7 млн кВт·ч из Венгрии.

Ранее сообщалось, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил наличие в Украине энергетического кризиса. По его словам, произошло это из-за задержки ремонтов отдельных блоков атомных электростанций, из-за чего АЭС работают на пониженной мощности.