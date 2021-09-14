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Ситуация с тарифами в Украине катастрофическая, страна стала заложником Третьего энергопакета ЕС, - эксперт

Сергей Шабовта Фото из открытых источников

По его словам, для того, чтобы украинцы имели возможность оплатить коммуналку, им нужно исключить из своей жизни лекарства, еду и тому подобное

Украина стала заложницей Третьего энергетического пакета ЕС, вместо того, чтобы наращивать и совершенствовать добычу собственного газа. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в эфире "Першого Незалежного".

"Украина должна была бы отстаивать свое паритетное право - наращивать и совершенствовать добычу собственного газа. Но она умудрилось стать заложником Третьего энергетического пакета в наших отношениях с ЕС, который нас наоборот ограничивал в этом праве. И Украина при всех ее проблемах с экономикой, при дырах в бюджете, с крайне низкими социальными стандартами - стала заложницей этих европейских цен. Они непосильны для нас, реально", - сказал он.

Эксперт добавил, что за все годы независимости Украина ничего не сделала, чтобы совершенствовать ГТС, оснастить ее современным оборудованием, улучшить технические возможности и так далее.

Кроме того, Шабовта прокомментировал цены на тарифы в Украине, отметив, что они являются непосильными для украинцев.

"Мы сегодня говорим о том, что катастрофическая ситуация с тарифами в Украине, поэтому, чтобы говорить о возможности каких-потребителям нужно исключить из своей жизни лекарства, еду и ты все равно не сможешь оплатить тарифы, потому что минимальные зарплаты, минимальные пенсии даже близко несопоставимы. Это колоссальная проблема", - отметил он.

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Как сообщалось ранее, рост цен в Европе автоматически будет отображаться на повышении тарифов в Украине. По словам эксперта, в этом контексте Украине было бы целесообразно иметь прямые контракты с "Газпромом".

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