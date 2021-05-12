Система взвешивания авто в движении готова к эксплуатации, - Мининфраструктуры

Корреспондент

Уже 37 WIM-комплексов подключены к Центру обработки данных ГВК Укртрансбезопасности

Система автоматического габаритно-весового полностью готова к эксплуатации, для полного запуска работы в Министерстве инфраструктуры ожидают принятия во втором чтении двух законопроєктів. Об этом сообщает прессслужба Мининфраструктуры.

По состоянию на 11 мая, 37 WIM-комплексов подключены к Центру обработки данных ГВК Укртрансбезопасности, которые передают информацию о нарушениях габаритно-весовых норм.

"Чтобы система начала работать и привлекать к ответственности нарушителей, необходимо скорейшее принятие во втором чтении законопроєктів №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме", – прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, данные законопроекты призваны решить ряд законодательных пробелов, которые на сегодня тормозят эффективный габаритно-весовой контроль. В частности, речь идет о возможности останавливать автоперевозчиков не только с привлечением полиции, но и инспекторами Укртрансбезпеки.

Кроме того, они предлагают исключить человеческий фактор и использовать автоматизированные комплексы для ГВК и введения фиксированных штрафов за нарушения.

По словам Криклия, ведомство планирует также автоматизировать все комплексы, в том числе и стационарные.

Всего до конца текущего года Мининфраструктуры в сотрудничестве с Укравтодором и Укрінфрапроєктом планирует установить более 100 комплексов взвешивания в движении (Weight in Motion). Все они будут подключены к Центру обработки данных ГВК (Weight Control System).

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины 270 голосами народных депутатов приняла законопроект №3743 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.