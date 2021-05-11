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Шмигаль рассказал, могут ли в Украине ввести налоги для богатых

Премьер-министр Денис Шмыгаль Telegram Денис Шмигаль

По словам премьер-министр, соответствующие изменения все же возможны

В Украине не планируют повышать общегосударственные налоги, кроме налогов для граждан с высоким достатком. Об этом сообщил в интервью для РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас ведется работа над бюджетной декларацией. В частности, внутри Министерства финансов и профильных министерств идут дискуссии по пересмотру отдельных акцизов, экологических платежей.

При этом Шмигаль отметил, что вероятны изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях: медицине, образовании и других социальных направлениях.

"Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", - резюмировал он.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что по состоянию на 6 мая 2021 года в Украине зарегистрировано 401 тыс. безработных граждан за карантина статус безработного получили 1 млн человек.

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