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Шмигаль обещает, что бюджет будет сбалансированным и ко второму чтению

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

 Правительственный портал

В приоритетах остаются и повышение пенсий, и строительство новых дорог

Премьер министр Денис Шмигаль заявил, что законопроект о бюджете на 2022 год подавался правительством реалистичным и сбалансированным, и таким же он останется и ко второму чтению. Об этом он написал в Facebook.

Шмыгаль добавил, что в приоритетах остаются и повышение пенсий, и строительство новых дорог, и реформа цифровизации, и поддержка малого и среднего бизнеса.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете на 2022 год как бюджетные выводы Рады. 

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