Шевченко объяснил, почему НБУ против регулирования комиссий банков

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По его словам, такое вмешательство может нести угрозу

Национальный банк Украины выступает против административного регулирования комиссий при торговых операциях. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

По его словам, НБУ подготовил законопроект о платежных услугах, который открывает новые возможности для участников финансового рынка.

"Сегодня народные депутаты хотят добавить к этому законопроекту норму об административном регулировании комиссий интерчейнджа и эквайринга. Это очень печально", - отметил Шевченко.

При этом глава НБУ отметил, что в ведомстве придерживаются мнения, что любое регуляторное, административное вмешательство в тарифах является опасным. В частности, в Европе административно изменили лишь ставку интерчейндж, но не тронули ставку эквайринга, то есть возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

"Самое главное: такое ограничение не приведет к снижению цен для потребителей, а приведет к тому, что банки вынуждены будут сокращать сеть своих POS-терминалов, что будет играть против cashless economy (безналичной экономики, - ред.)", - пояснил Шевченко.

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Ранее сообщалось, что платежные системы и банки в Украине будут постепенно снижать комиссии на оказание услуг. Однако, в НБУ спрогнозировали негативные последствия для развития платежного и безналичных расчетов.