"Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года, - Госдеп США

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Там также заявили, что если Россия имеет запасы газа для этого трубопровода, то она должна увеличить поставки в Европу по существующим маршрутам.

Сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода "Северный поток-2" может затянуться до марта 2022 года. Об этом заявил старший советник Госдепа США Амос Хохштейн.

По его словам, одобрение Германией и Европейской комиссией "Северного потока-2" может затянуться до марта следующего года. Поэтому, отметил Хохштейн, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа в Европу через этот трубопровод, то она должна сделать это сейчас через существующие маршруты.

"Вы не можете иметь и то и другое", - цитирует Хохштейна Reuters.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин приближается к тому, чтобы использовать газ в качестве политического оружия.

"Если у России действительно есть газ для снабжения, а она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые абсолютно не связаны", - добавил представитель Госдепа.

При этом Хохштейн отметил, что США не изменили негативного отношения к "Северному потоку-2", но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий его введения в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что по состоянию на понедельник, 18 октября, процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена. Давления достаточно для начала поставок.