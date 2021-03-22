Сети АЗС продолжают поднимать цены на бензин и дизтопливо

Фото из открытых источников

Цены выросли в пределах 0,1-1 гривны

Крупные сети АЗС за 19-22 марта подняли цены на бензин и дизтопливо в пределах 0,1-1 гривны за литр. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что в сетях OKKO и WOG бензины подорожали на 50 коп/л: А-92 - до 30,49 грн/л, А-95 - до 31,49 грн/л.

При этом на SOCAR бензины подорожали на 50 коп/л, дизтопливо - на 1 грн/л.

"На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango и др. цены на топливо выросли на 10-50 коп/л", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Зеленский хочет провести переговоры с владельцами АЗС для снижения цен на топливо

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил активизировать деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мероприятий с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива.