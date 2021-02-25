Сети АЗС продолжают поднимать цены на бензин и дизтопливо

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Стоимость топлива выросла в пределах от 10 копеек до 1 гривны

В Украине сети АЗС повысили стоимость бензина и дизельного топлива в пределах 10 копеек - 1 гривны. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что сеть WOG подняла цену на все виды топлива на 10 копеек за литр. Таким образом стоимость банзина А-92 составляет 29,99 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, а ДП – 29,99 грн/л.

В то же время на заправках Glusco цены выросли на 30 коп./л: бензин А-92 и стоят 28,35 грн/л, а бензин А-95 – 29,35 грн/л.

При этом оператор "Параллель" повысил стоимость на бензины и дизтопливо на 1 грн, тогда как AMIC увеличила цену всех видов топлива на 7-14 коп/л, а KLO – на 10-30 коп/л.

Кроме того, в сети Motto топливо подорожало в среднем на 17 коп/л: стоимость "двушки" составляет 24,38 грн/л, "пятерки" – 25,31 грн/л, ДТ – 24,20 грн/л. А на станциях "БРСМ-Нафта" цены выросли на 28 коп/л.

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Напомним, вчера, 24 февраля, в Украине в очередной раз выросла стоимость топлива. Стоимость бензина повышали в среднем от 20 копеек до 1 гривны за литр.