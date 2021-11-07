Сертификация "Северного потока-2": Решение об участии Украины примут на следующей неделе

Кроме оператора ГТС заявку на участие в сертификации подал и "Нафтогаз"

Процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" еще продолжается. На следующей неделе будет принято решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" в этом процессе. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон в своем Facebook .

"Решение (относительно участия "Оператора ГТС Украины" - ред.) ожидается на следующей неделе", - отметил Макогон в комментариях к своей публикации.

Как сообщалось ранее, украинская сторона может получить совещательный голос во время сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Заявки НАК "Нафтогаз Украины" и Оператора ГТС могут рассматриваться в течение месяца.

Напомним, 18 октября НАК "Нафтогаз Украины" официально подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Основная позиция Украины заключается в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку "не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству".

А 21 октября Оператор ГТС Украины подал заявку в немецкий энергорегулятор Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора российского газопровода "Северный поток-2". В ОГТС Украины считают, что сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для заявки.