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Нацбанк повысил учетную ставку до 8,5% и сворачивает антикризисные меры

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

А с начала года она вырастет на 2,5%

Национальный банк Украины решил повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5%, начиная с 10 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, с начала года учетная ставка вырастет на 2,5%.

"Учетная ставка-  эквивалент стоимости денег в экономике. По этой ставке НБУ предоставляет средства коммерческим банкам, а те, в свою очередь, кредитуют физлица и юрлица. Таким образом, учетная ставка влияет на стоимость кредитных ресурсов.

Повышение учетной ставки говорит о росте уровня инфляции и падении темпов экономического роста в стране", - возмутились в Кабмине.

Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте и вызванный скачком инфляции.

Новости по теме: Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 7,5% до 8,0% годовых с 23 июля 2021 года.

Прогноз Национального банка предусматривал дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до II квартала 2022 года.

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