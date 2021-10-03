Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился

С 1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза

Отмечается, что с 1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза.

Транзит газа в Венгрию из-за Украины полностью прекратился сегодня, 3 октября. Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Венгрии .

Согласно информации на сайте оператора, прокачка газа через пункт "Берегово" на границе Украины с Венгрией в этот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров.

В то же время, еще 30 Сентября она была в 3,8 раза больше - 18 миллионов 528 миллиона кубометров.

В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше - в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.

По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, 3 октября транзит газа через Украину в Венгрию точке "Берегово" отсутствует.

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Напомним, ранее мы писали, что Украина переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления из-за прекращения транзита газа в Венгрию.