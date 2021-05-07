С начала года в Украине зарегистрировали более 120 тысяч подержанных авто, - ассоциация

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Это на 11% выше показателя предыдущего месяца

В апреле в Украине зарегистрировали 38,8 тысячи подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа – таким образом с начала года цифра составила 126,5 тысячи единиц, что в четыре раза выше прошлогодних показателей. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Такое количество регистраций на 11% превысило показатель предыдущего месяца, добавляют в ассоциации. В то же время, в прошлом году сервисные центры МВД в условиях карантина не регистрировали подержанные авто.

Поэтому доля подержанных иномарок составила 79,5% от всех легковых автомобилей, которые за месяц впервые зарегистрировались в Украине.

Самым популярным подержанным автомобилем в апреле стал Renault Megane, которых зарегистрировали 2370 единиц. Следующим по регистрациям стал Volkswagen Golf, в апреле на украинские номера этих автомобилей перешли 2015 единиц.

На третьем месте расположился Volkswagen Passat из 1986 растаможенных и зарегистрированных авто. Далее – Skoda Octavia, владельцами которой стали 1845 украинцев.

Закрывает пятерку Ford Focus с результатом 1508 авто.

Всего с начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тысячи подержанных автомобилей, завезенных из других стран – это вчетверо превышает регистрации новых легковых авто за тот же период.

Ранее сообщалось, что производители автомобилей в ЕС продали в 2020 году почти на четверть меньше автомобилей, чем в 2019 году, из-за пандемии коронавируса.