С начала года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%

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Объем составляет 37,8 тыс. тонн

В январе-октябре 2021 года объем транзита нефтепродуктов через территорию Украины сократился на 44% - до 37,8 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила Консалтинговая группа "А-95" изданию enkorr.

Как отмечается, транзит дизельного топлива за десять месяцев снизился на 51% - до 28,2 тыс. тонн, из которых 17,8 тыс. тонн - из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. тонн - из Литвы в Молдову, а 1,5 тыс. тонн - из России в Польшу.

Также сообщается, что перевозка бензина в Молдову выросла на 48%, до 8,4 тыс. тонн, при этом в марте этого года транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 1,2 тыс. тонн.

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Ранее сообщалось, что за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года все виды моторного топлива выросли в цене на 29,8-47,4%. Так, в октябре этого года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 29,97 грн за 1 л, бензина А-95 – 30,90 грн за 1 л, а дизельного топлива – 29,40 грн за 1 л.