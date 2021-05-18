С мая все субсидии в Украине предоставляют только в денежной форме, - Минсоцполитики

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Получатели субсидии смогут распоряжаться остатками средств уже в тот месяц, за который получили помощь

С 1 мая в Украине все субсидии будут выплачивать потребителям только в наличной форме напрямую. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает Укринформ.

"В переходном периоде субсидия предоставлялась в денежной форме, но по 2 разным механизмам. Первый - это наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии. И около 5%, что составляет 160 тыс. домохозяйств, получали ее в денежной безналичной форме за счет зачисления этих средств на счет в Ощадбанке, который проводил расчеты с предприятиями. С 1 мая текущего года этот переходный процесс завершается и все субсидии с мая будут выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме", - рассказал заместитель.

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Он также отметил, что получатели субсидии смогут распоряжаться остатками средств уже в тот месяц, за который получили помощь, а не ждать завершения отопительного сезона.

По словам Музыченко, украинцы, которые в прошлый отопительный период получали субсидию в безналичной форме, смогут получить остаток средств до декабря.

В то же время, если субсидиант имеет счет в "Ощадбанке", то он может рассчитывать на эти средства уже сейчас, а тем гражданам, которые не имеют таких счетов, их потребуется открыть.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому ужесточаются требования при предоставлении жилищных субсидий.