С марта украинцев ждет индексация пенсий: По какой формуле будут повышаться выплаты

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Коэффициент повышения составит 11%

С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии. В среднем доплатят 100-300 гривен, правда, некоторых пенсионеров оставят без пересчета. Издание "Страна.ua" рассказало, по какой формуле будут увеличивать пенсии.

Ежегодная индексация предусмотрена в законе о пенсионном обеспечении. Ее коэффициент учитывает показатель инфляции и динамику средней зарплаты за прошлый год (50% показателя инфляции плюс 50% динамики средней зарплаты). В этом году коэффициент индексации составил 11%. Это означает увеличение пенсии на 11%.

Например, пенсионер, который получает 3 тысячи гривен, получит надбавку 330 гривен, то есть с марта новый размер пенсии будет 3330 гривен. Чем больше пенсия, тем больше будет доплата. Например, те, кто получает до 1,4 тысячи гривен, получат крошечную доплату - около 100 грн. А обладатели выплат в 5 тысяч гривен - около 550 грн.

При этом доплаты положены только тем, кто получает пенсию по возрасту. Это примерно 8 миллионов пенсионеров из 11. Получается, что 3-х миллионов пенсионеров мартовская индексация не коснется.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о повышение выплат пенсионерам с 1 марта на 11%. Индексация пенсий коснется не менее 8 миллионов граждан.