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С 2007 года Европейский инвестиционный банк вложил в Украину более 7 млрд евро

Европейский инвестиционный банк Фото из открытых источников

Наибольшая часть средств была инвестирована в транспорт

Глава Представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон заявил, что банк с 2007 года инвестировал в страну более 7 миллиардов евро, из них миллиард - в прошлом году. Об этом говорилось в его интервью телеканалу "Дом".

"С 7 млрд евро кредитов от ЕИБ самая большая часть - это транспорт, а также: 1,1 млрд евро - за энергетическими проектами, 2 млрд евро нацелены на развитие малых и средних предприятий через коммерческие банки в Украине и около 500 млн евро - сотрудничество в сфере промышленности", - говорится в сообщении.

При этом, выделяя кредиты Украине, акцент делается на проекты по переходу на зеленую энергетику, в частности на экологически безопасные виды транспорта.

Также среди приоритетных направлений - помощь по восстановлению подконтрольной Украине части Донбасса.

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Как сообщалось ранее, в нефтегазовую отрасль Украины будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. только по двум соглашениям, подписанным о разделе продукции по участкам Груновская и Ахтырская.

В целом за последний год подписано 8 соглашений о разделе продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа.

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