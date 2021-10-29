С 1 ноября Россия прекращает поставки энергетического угля в Украину

Однако это не касается поставок коксующегося угля

Россия с 1 ноября 2021 года прекращает поставки энергетического угля в Украину. Об этом говорилось в Telegram главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постное). Такой уголь ввозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянська ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ и Черниговская ТЭЦ)", – говорится в сообщении.

Однако, ссылаясь на информацию участников рынка, Герус подчеркнул, что запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается лишь угля, который используется для нужд энергетики.

Новости по теме: На государственных ТЭС закончился уголь: Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси

Как сообщалось ранее, в "Укрэнерго" заявляли, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. На складах ТЭС находилось в два раза меньше угля, чем должно было быть на 25 августа.

А объемы угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн, что почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

При этом, по состоянию на 25 октября на складах должно быть 2,971 млн тонн угля.