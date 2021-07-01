С 1 июля украинцам нужно заплатить налог на недвижимое имущество

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За просрочку предусматриваются штрафы 10-20%

До 1 июля физическим лицам-собственникам домов, квартир и другой недвижимости должны были прийти счета для уплаты налога на недвижимое имущество, начисленного за 2020 год, теперь у граждан есть 60 дней, чтобы его оплатить. Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы.

Как отмечается, налог рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года - 4 723,00 гривен.

Местные власти каждого региона устанавливает свою ставку, которая не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты. В этом году максимальная сумма составляет 70,8 грн за квадратный метр.

Следует заметить, что налог платят за каждый квадратный метр для квартир площадью более 60 кв. метров и домов более 120 кв. метров. За просрочку до 30 дней предусматривается штраф размером 10%, свыше 30 дней - 20%.

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Также льготы по налогу для физических лиц не применяются к:

Объекта/объектов налогообложения, если площадь такого/таких объекта/объектов превышает пятикратный размер необлагаемой площади: квартира превышает 300 кв. метров; жилой дом превышает 600 кв. метров; площадь различных типов объектов жилой недвижимости превышает 900 кв. метров;

Объекта/объектов налогообложения, используемые их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности.

Таким образом физические лица-предприниматели, указавшие свое жилье как налоговый адрес и фактически осуществляющие деятельность в собственной квартире/доме, не имеют право на льготы по налогу на недвижимость. Аналогично платить налог начиная с первого квадратного метра должны и лица, сдающие жилую недвижимость в аренду (лизинг).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Речь о так называемом законе "О налоге на Google", который Рада одобрила в начале июня.